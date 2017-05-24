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24 мая 2017
Главные новости Москвы
13:33  24 мая 2017 1

«Роснефть» включила в иск к АФК «Система» обесцененный рубль

Деньги. Клипарт. Тюмень, купюры, ножницы, деньги, расходы, рубли
Ослабление рубля, возможно, принесет "Роснефти" компенсацию в 60 млрдФото: Николай Бастриков © URA.RU

«Роснефть» подала в арбитражный суд Башкирии ходатайство об уточнении суммы иска к АФК «Система». Сумма увеличилась до 170,6 млрд рублей.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что сумма выросла в связи с обесцениванием рубля с момента подачи иска, отмечает «Утро.ру». В АФК «Система» назвали новые требования «ненаучной фантастикой», передает «Эхо Москвы». Акции «Системы» после новостей о повышении суммы иска упали на 17% и продолжают дешеветь,

Ранее «Роснефть» требовала 106,6 млрд рублей.

2 мая стало известно, что нефтяная компания «Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали на «Систему» в суд, требуя взыскать с нее 106,6 млрд рублей. Как пояснил РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму.

Семен Гринберг
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