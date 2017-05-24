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Главные новости Курганской области
13:28  24 мая 2017 4

В Кургане школьникам, у которых нет по 17 тысяч на выпускной, посоветовали искать спонсоров

Последний звонок. Архив Челябинск, последний звонок, выпускной
Быть выпускником - дорогое удовольствиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость выпускных в элитных школах Кургана составляет от 8 до 17 тысяч рублей. Родители выпускников заранее начинают копить деньги, а для малоимущих школьников в мэрии предложили найти спонсоров.

«Установка всегда директорам школ дается следующая: все ребята должны посетить выпускной. Если кто-то не хочет по личным причинам — это, конечно, его дело. Но если причина в том, что в семье нет достаточных средств, чтобы отправить ребенка на выпускной, то я рекомендую находить спонсоров», — заявил в интервью газете «Курган и курганцы» начальник управления образования департамента социальной политики Иван Сбродов.

Скандал разгорелся из-за сюжета телеканала «Россия 24», в котором школьнице пытались собрать деньги на выпускной: ей требовалось 15 тысяч. Иван Сбродов отметил, что уточнил информацию, по его сведениям, выпускной в лицее стоит 9 тысяч рублей. Судя по всему, речь идет о курганском лицее № 12, однако получить комментарии у директора не удалось — после того, как у корреспондента уточнили вопрос, выяснилось, что она занята на совещании.

В гимназии № 27 с родителей собирают около восьми тысяч рублей. «В эти деньги входит не только выпускной, но и загородная поездка с ночевкой на базу отдыха, автобусы», — пояснили родители. Похожая программа и в гимназии № 47. Правда, обойдется все несколько дороже: стоимость выпускного для 11-классников составит 12 тысяч, если они придут на праздник без родителей. Если участвовать в празднике будут и папа, и мама, придется заплатить 17,5 тысяч. «В прошлом году собирали 15 тысяч, но оставшиеся деньги потом вернули, это около 2,5 тысяч», — вспомнили родители прошлогодних выпускников. Они отметили, что собирать средства начали еще с осени, поэтому была возможность заплатить частями.

Многие родители тратятся еще и на наряды для своих детей. Тяжелее всего приходится родителям девочек, которые стремятся сделать профессиональный макияж и укладку.

Татьяна Жаткина
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