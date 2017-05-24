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24 мая 2017
Главные новости Москвы
13:19  24 мая 2017 1

Шойгу заявил, что в причине крушения Ту-154 уверены на 99%

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, гвоздики
Погибших оплакивала вся странаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Окончательная версия причин крушения Ту-154 на Черном море установлена с уверенностью в 99%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Буквально несколько недель назад на месте крушения самолета завершили все работы по поиску необходимых деталей на дне Черного моря, отметил Шойгу. «У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы», — приводит слова министра «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что следствие по крушению Ту-154 Минобороны продлили на два месяца.

Авиакатастрофа Ту-154 Минобороны, летевшего в Сирию, произошла 25 декабря 2016 года. На борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, военные, журналисты федеральных телеканалов и благотворитель Елизавета Глинка. Никто не выжил

Татьяна Трушина
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