14:01 24 мая 2017 0

Развязку на улице Монтажников начали строить в 2012 году (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Работы по строительству крупной развязки на улице Монтажников в Тюмени возобновятся в этом году. Вместо ушедшего с объекта «Мостостроя-12» на площадку зайдет новый подрядчик, которого определят через конкурсную процедуру. Для того, чтобы перенести коммуникации объекта, придется несколько раз останавливать движение через Транссибирскую магистраль.

Развязку, которая включает в себя мост через Транссибирскую магистраль, начали строить в 2012 году. Согласно открытым источникам, заказчиком выступило ГКУ «Управление автомобильных дорог», контракт заключили с ООО «Мостострой-12» на 13 847 млн рублей. После того, как у компании начались финансовые проблемы, контракт с региональными властями расторгли. По данным сайта госзакупок, договор был расторгнут 13 января этого года по соглашению сторон. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» замначальника главного управления строительства области Андрей Чистяков, «никаких наших взаимных отношений пока больше нет, контракт закрыт, выполненные объемы работ проплачены».

По словам Чистякова, дополнительный объем работ по этой развязке выставят на торги, пока дорабатывается проектная документация. При этом, отметил чиновник, еще до торгов, возможно, начнутся работы по переносу коммуникаций — речь идет о линиях ЛЭП. Для того, чтобы перенести их в другое место, необходимо будет приостановить движение по Транссибирской магистрали.

«Это происходит регулярно, уже более 50 окон по развязке на Монтажников предоставили, — пояснил он. — Перекрытия идут на два-три-четыре часа, насколько необходимо. Например, движение останавливали, когда строили путепровод, когда делали надвижку несущих конструкций. Для того, чтобы ЛЭП переустроить, тоже предоставляли окна. Это абсолютно естественный процесс, он согласуется с РЖД, согласуются эти окна, когда подгоняется расписание движения поездов с наименьшими задержками и неудобствами. РЖД к этому относится нормально».

Чиновник отметил, что работы по переносу коммуникаций могут начаться раньше, чем пройдут торги, потому что заниматься этим будут сами владельцы сетей. «Когда мы понимаем, что в зону строительства попадают некоторые сети коммуникаций, которые надо перенести, мы переносим их не самостоятельно, а просим владельца это сделать и компенсируем ему затраты», — пояснил Чистяков.