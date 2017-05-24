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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Пермского края
16:53  24 мая 2017 1

Клиентами фирмы, которая установила рухнувшие на детей в Перми конструкции, были краевой Минкульт и «Газпром»

Фестивальный городок.
Подрядчик, чьи конструкции придавили детей, обслуживал фестиваль "Белые ночи"Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Сцена рухнула на фестивале хоров в Перми
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Звуковую конструкцию, которая упала на детей во время репетиции фестиваля хоров в Перми, устанавливала компания «IM-Light Пермь». Об этом «URA.RU» сообщила пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

Фирма не раз предоставляла услуги на таких крупных мероприятиях, как «Белые ночи», фестиваль «Камва», выступлениях балета Евгения Панфилова. Среди клиентов компании не только краевой Минкульт, но и «Газпром» и «Лукойл».

От представителей подрядчика комментариев получить не удалось. Как пояснил корреспонденту «URA.RU» сотрудник сервис-центра компании Илья Шаварин, сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

В среду, 24 мая, во время репетиции фестиваля хоров рядом с ДК Солдатова на готовящихся к выступлению детей упала звуковая конструкция. По предварительным данным, это произошло из-за отсутствия качественного крепления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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