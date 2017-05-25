18:43 24 мая 2017 6

Евгений Миронов попросил президента обратить внимание на обыски в "Гоголь-центре" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На церемонии награждения в Кремле худрук Театра наций Евгений Миронов не стал говорить торжественные слова после вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а попросил президента РФ Владимира Путина о короткой личной беседе, в ходе которой передал письмо в защиту режиссера Кирилла Серебренникова.

В беседе с президентом Миронов попросил обратить внимание на обыски в «Гоголь-центре» и квартире режиссера, сообщает портал Life.ru. Миронов подчеркнул, что ему показалось, что применяемые следователями «меры неадекватные». Миронов также передал главе государства письмо от деятелей культуры, которые встали на защиту режиссера.

Днем 23 марта в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова прошли обыски, после которых вечером режиссера вызвали на допрос. Пока он проходит по делу в качестве свидетеля. По данным следствия, в 2014 году Серебренников вместе с АНО «Седьмая студия» подписал договор с Минкультом РФ на получение 66,5 млн рублей. На эти деньги он обязался продвигать культуру в российских регионах, однако средства неизвестным образом исчезли.