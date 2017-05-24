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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Пермского края
19:31  24 мая 2017 0

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших при падении сцены в Перми

Брифинг роспотребнадзора. Сургут, больница, медсестра, медицина
Дети находятся в больницеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Сцена рухнула на фестивале хоров в Перми
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Четверо детей, пострадавших при обрушении звуковой конструкции, которая упала во время репетиции фестиваля хоров в Перми, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых — средней тяжести.

Всего в больницах находятся девять человек — восемь детей и один взрослый, пишут «Ведомости». У некоторых ребят переломы рук и ног, другие отделались ссадинами. Сейчас в больницу, где лежит пятеро детей, приехал врио губернатора Пермского края Максим Решетников, сообщает корреспондент «URA.RU».

В Перми во время репетиции к городскому празднику на людей упала металлическая конструкция. Сооружение сдуло ветром.

Данил Бардин
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