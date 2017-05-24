20:06 24 мая 2017 1

Дмитрий Кобылкин предложил поправить законопроект, который позволит лишать депутатов полномочий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нашумевшие поправки в закон о статусе депутата ямальского Заксобрания, который позволит наказывать парламентариев за пропуски заседаний без уважительных причин и даже лишать мандата, снова требует доработки. Глава комитета по госустройству ямальского Заксобрания Сергей Харючи рассказал «URA.RU», что буквально перед заседанием комитета ему поступил звонок о том, что к законопроекту опять есть претензии. Необходимость очередной правки высказала прокуратура и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Парламентарий не смог объяснить, какие именно претензии возникли к законопроекту, документы с правками пока еще не поступили в Заксобрание. В правительстве пояснили, что правки, предложенные губернатором, носят чисто технический характер. В окружной прокуратуре пока не ответили, какие именно у них появились нарекания. Ранее ревизоры были недовольны тем, что в законопроекте не было четко прописано, сколько раз депутат должен прогулять заседание, чтобы его могли лишить полномочий. Теперь в проекте указано, что достаточно трех прогулов.

Сергей Харючи пояснил, что, несмотря на замечания, затягивать с принятием закона они больше не хотят. Поэтому парламентарии, скорее всего, примут проект в первом чтении, доработают и окончательно утвердят во время июньской сессии.

Законопроект о депутатах-прогульщиках почти год был поводом для острых дискуссий среди парламентариев. Его инициировали представители ЛДПР. Поправки несколько раз откладывались, отправлялись на доработку и в итоге были вынесены совместно от всех фракций. Ожидалось, что на задании 25 мая законопроект будет принят сразу в двух чтениях.