23:32 24 мая 2017 1

Предложение Порошенко крымчане проигнорировали Фото: пресс-служба Президента Украины

Жителей Крыма не интересует предложение президента Украины Петра Порошенко по выдаче крымчанам украинских загранспаспортов. Такого мнения придерживается депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Киевский режим не может признать, что Республика Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации. Это риторика и демагогия со стороны украинского президента», — приводит RT слова политика.

Президент Украины Пётр Порошенко поручил выдавать загранпаспорта старого образца жителям Крыма. По его словам, документы должны также получить жители ЛНР и ДНР.