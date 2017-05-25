{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
24 мая 2017
23:32  24 мая 2017 1

В Крыму отказались от заманчивого предложения Порошенко

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Предложение Порошенко крымчане проигнорировалиФото: пресс-служба Президента Украины

Жителей Крыма не интересует предложение президента Украины Петра Порошенко по выдаче крымчанам украинских загранспаспортов. Такого мнения придерживается депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Киевский режим не может признать, что Республика Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации. Это риторика и демагогия со стороны украинского президента», — приводит RT слова политика.

Президент Украины Пётр Порошенко поручил выдавать загранпаспорта старого образца жителям Крыма. По его словам, документы должны также получить жители ЛНР и ДНР.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров