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25 мая 2017
Главные новости Москвы
03:42  25 мая 2017 0

Британские военные взяли под охрану российское посольство

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
В Великобритании действует критический уровень террористической угрозыФото: depositphotos.com
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В Британии произошел теракт на "Манчестер-Арене"
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В рамках усиления антитеррористических мер военнослужащие армии Великобритании усилили охрану дипломатических представительств в Лондоне. В частности, под охрану взяты посольства России и Израиля.

Меры безопасности были усилены на всех ключевых объектах страны после взрыва на стадионе «Манчестер Арена», сообщает «Федеральное агентство новостей».

То, что появление военных у диппредставительств связано с объявленным в стране критическим уровнем террористической опасности, подтвердили и в лондонской полиции, пишет «RT на русском».

Как сообщалось ранее, чрезвычайные меры были объявлены премьер-министром страны Терезой Мэй после того, как связанный с Исламским государством (террористическая организация, запрещенная в России) террорист устроил взрыв в фойе стадиона во время концерта Арианы Гранде. Теракт унес жизни 22 человек, в том числе 12 детей. По информации газеты «Известия», порядка 120 человек получили ранения.

Евгений Александров
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