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25 мая 2017
Главные новости 
07:33  25 мая 2017 1

В трех регионах объявлен режим ЧС федерального уровня из-за пожаров и паводка

Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение ишим
В Тюменской области тоже непростая ситуацияФото: Николай Бастриков © URA.RU

В трех российских регионах из-за природных катастроф ввели режим ЧС федерального уровня. В Иркутской области и Красноярском крае — из-за пожаров, в Ставропольском крае причиной введения режима ЧС стал дождевой паводок.

Перечисленным регионам, как уточняет «Эхо Москвы», разрешено задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В Иркутской области и Красноярском крае в результате пожаров уже пострадали десять населенных пунктов, где сгорели 144 жилых дома.

Ситуация с паводком ранее была тяжелой и в Тюменской области. Губернатор Владимир Якушев и глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области Сергей Вотяков даже были приглашены на совещание по вопросам ликвидации последствий природных бедствий, которое президент РФ Владимир Путин проводил в Иркутске. Сейчас в Ишиме вода пошла на спад, однако некоторые территории и сейчас остаются подтопленными.

Наталия Вершинина
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