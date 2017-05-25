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25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:30  25 мая 2017 0

В Минэкономразвития высказались о продаже сигарет онлайн

клипарт Копьютеры и соц сети, монитор, поломка, сбой, компьютер, экран
Табачники заявили, что компьютер не главная их цельФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минэкономразвития отказалось легализовывать продажу сигарет в интернете. Запрет объясняют борьбой с курением, хотя год назад ведомство настаивало на разрешении онлайн-продаж табачных изделий.

«В отношении сигарет наша позиция — не стоит расширять каналы их продажи, в первую очередь исходя из целей борьбы с табакокурением», — уточнили в ведомстве, передают «Известия». Называется несколько причин: закон, запрещающий показывать пачки сигарет в магазинах, и вопрос о контроле за потреблением никотина несовершеннолетними.

«Есть ограничение на выкладку на прилавки магазинов сигарет и так далее, непонятно, как это реализовать в интернете. Также возникает проблема контроля реализации несовершеннолетним», — уточнили в Минэке.

Однако продажу алкоголя в интернет-магазинах Минэк считает возможной. «В части алкоголя мы считаем, что опасно злоупотребление им», а разумное дистанционное потребление «не может повлечь за собой рост потребления алкоголя».

Эксперты отмечают, что онлайн-продажи табачных изделий нерентабельны. «Никто не станет покупать одну пачку в Сети, так как доставка этой пачки убьет ее стоимость. Есть смысл в покупках ящиками, то есть в оптовых продажах», — отметил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил, что в Европе онлайн-продажи запрещены, и указал на то, что запреты уменьшают количество курящих. «Любые запреты продаж табачных изделий приводят к снижению потребления. Политика государства ориентирована на уменьшение потребления сигарет, их доступности», — сказал Янин.

Табачники же заявили о желании продавать через вендинговые машины (торговые автоматы), ведь «современные электронные технологии идентификации личности позволяют контролировать возраст покупателя эффективнее, чем это происходит в традиционной рознице», отмечают в компании Imperial Tobacco.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как за курильщиков вступились в Минэкономразвития с помощью Конституции РФ.

Семен Гринберг
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