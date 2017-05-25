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25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:42  25 мая 2017 0

СМИ: российские чиновники могли влиять на Трампа через советников

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
В США определятся с тем, как Россия может повлиять на ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

The New York Times опубликовала информацию о том, что разведка США располагает данными об обсуждении российскими представителями способов влияния на американского президента Дональда Трампа через его советников.

Речь, в частности, шла о Поле Манафорте, возглавлявшем предвыборную кампанию Трампа, а также об отставном генерале Майкле Флинне, которые косвенно были связаны с официальными российскими лицами, пишет RT.

Полученная американскими спецслужбами информация является надежной и в ближайшее время будет передана в ФБР, после чего стартует официальное расследование о «вмешательстве» России в президентские выборы в США.

Лев Истомин
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