10:11 25 мая 2017 0

Праймериз преподносится партийцами как максимально демократическая процедура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдельные выборщики на праймериз «Единой России» на выборах в Серовскую городскую думу заранее получили «шпаргалки» с указанием, за кого именно им необходимо отдать голос. Этот факт признал в разговоре с «URA.RU» председатель исполкома свердловского отделения партии Александр Косинцев.

Косинцев напомнил, что в данном муниципалитете предварительное голосование проходит по модели, предусматривающей включение в число выборщиков 50% членов «Единой России» и 50% представителей общественных организаций. Косинцев предположил, что письменные рекомендации получают некоторые общественники: «Партийцы, как правило, знают всех выдвинувшихся на праймериз. Общественники знают их далеко не всегда и поэтому не могут составить о них свое мнение. В некоторых случаях руководители общественных организаций дают выборщикам письменные рекомендации, за кого голосовать. В этом нет ничего катастрофического это одна из форм агитации».

Ранее один из участников предварительного голосования в Серове — действующий депутат городской думы Александр Столбов направил жалобу в исполком по фактам фальсификации результатов голосования. В своем округе №2 он занял последнее место.

«…когда один из депутатов мне прямо сказал, что у выборщиков есть подсказки на руках, за кого отдать голос, и что напротив моей и других фамилий уже стоят прочерки, я этой информации не удивился. Выборщики после голосования тоже ко мне подходили и говорили о том, что, несмотря на запрет, они голосовали за меня. Выходит, Оргкомитет по проведению праймериз, который возглавляет Глава города Бердникова, даже членам и сторонникам партии не доверяет сделать осознанный выбор? …Выходит, праймериз, которые и проводятся с целью выявить наиболее сильных и популярных кандидатов, это очередная фикция?» — заявил «URA.RU» Александр Столбов.

Стоит отметить, результаты праймериз принесли некоторые неожиданности. В частности, победить в них не смогли два выдвиженца от Уральской горно-металлургической компании, в состав которой входит градообразующее предприятие — «Металлургический завод имени А.К. Серова». Представитель УГМК заявил «URA.RU», что данный акт — главное доказательство объективности итогов предварительного голосования.