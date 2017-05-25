10:55 25 мая 2017 0

Главы регионов зарабатывают по-разному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Составлен официальный рейтинг доходов семей и лично глав российских регионов за 2016 год, его приводит издание «Ведомости». В топ-30 попали далеко не все уральские губернаторы. В лидерах оказался только руководитель Челябинской области Борис Дубровский, с 73,8 млн вошедший в тройку по уровню личных доходов, уступив лишь главе Московской области Андрею Воробьеву.

По уровню семейного дохода Борис Дубровский занял шестое место (76,2 млн рублей в 2016 году, что на 3 млн меньше, чем годом ранее), машин на губернаторе Челябинской области не зарегистрировано, площадь жилья составляет 338 кв метров. Его супруга за год смогла заработать намного меньше политика — всего 2,4 млн.

На 17 месте списка значится глава Тюменской области Владимир Якушев, семья которого заработала в 2016 году намного больше, чем годом ранее — 20,9 и 9,2 млн рублей соответственно, за ним числится один автомобиль и 472 «жилых квадратов». Личный дохо Якушева за 2016 год составил 11,2 млн рублей.

На следующей строчке остановился глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин с семейным доходом в 20,1 млн рублей, что на 1 млн больше, чем в 2015 году. Политик владеет 1837 «квадратами» жилья и одним автомобилей. И.о. губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев попал на 22 место в тридцатке самых состоятельных с семейным доходом за 2016 года на уровне 13,3 млн, что на 600 тысяч больше по сравнению с годом прошлым, у него также есть одно авто и 394 квадратных метров жилья. Личный доход Куйвашева в 2016 году составил 3,3 млн рублей.

А вот главы Курганской области и ХМАО Алексей Кокорин и Наталья Комарова в топ-30 по семейным доходам не попали вовсе. Доход первого составил по итогам 12 месяцев всего 3,4 млн, при том, что его жена ничего не задекларировала, на курганского губернатора зарегистрирована лишь одна квартира в 61 «квадрат», у него есть одна машина. Комарова заработала 2,9 млн рублей, часть из которых — пенсионные выплаты, машин у нее нет, а площадь жилья, зарегистрированного на хозяйку Югры, — 186 кв. м.

Также в аутсайдерах оказался врио Пермского края Максим Решетников, перебравшийся в регион из Москвы лишь в феврале 2017 года и заработавший свои капиталы еще на прежнем месте работы. Глава региона в 2016 году заработал 5,69 млн рублей, что на 300 рублей больше, чем годом ранее. В его пользовании находится одна иномарка Kia Cerato, а квартирой владеют супруга и дети. Жена Максима Решетникова заработала в 2016 года 478,5 тысячи рублей.

Политолог Михаил Виноградов отмечает, что декларации о доходах является лишь частью реальности: где-то губернаторы действительно чиновники, не умеющие оказывать влияние на процессы внутри регионов, а где-то — хозяева регионов, что не сильно отражается на их официальных доходах. По мнению Виноградова, когда нужно придраться к какому-либо главе, то на его доходы вряд ли станут обращать внимание.