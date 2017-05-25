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Главные новости Тюменской области
11:52  25 мая 2017 0

Кумир тысяч российских спортсменов стал почетным гражданином Тюмени

Здания. Тюмень, мэрия тюмени, администрация города
Депутаты голосуют за нового почетного гражданина ТюмениФото: Николай Бастриков © URA.RU

В четверг, 25 мая, на заседании городского парламента депутаты рассмотрели две кандидатуры известных тюменцев, посвятивших свою жизнь спорту: основателя клуба «Антей» Евгения Колтуна и чемпиона мира по греко-римской борьбе Владимира Чебоксарова.

Замглавы администрации Вера Соловьёва рассказала о жизненном пути обоих кандидатов и результатах социологических исследований узнаваемости Колтуна и Чебоксарова. Как выяснилось, из опрошенных тысячи тюменцев Колтуна знают — 12,2%, что-то слышали о нем ещё — 25,7%. «Узнаваемость Евгения Колтуна составила 37,9%», — заключила Соловьева. Про Чебоксарова знают — 11,8%, что-то слышали о нем — 24,3%, общая узнаваемость составила — 36,1%

Согласно данным второго исследования в поддержку Колтуна высказались 584 тюменца, Чебоксарова — 1633.

Депутат, двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова призвала коллег голосовать сразу за обе кандидатуры. «Сегодня очень волнительный день для двух выдающихся людей нашего города, — заявила она. — Я буду голосовать сразу за обоих. Они являются очень близкими друзьями, а сегодня оказались соперниками». Депутат отметила, что ее знакомые при разговоре о Колтуне и Чебоксарове всегда удивляются, что они еще не являются почетными.

Народные избранники уточнили: могут ли они присвоить звание сразу двум кандидатам. «Конечно. Мы в прошлом году сразу трем присвоили», — сообщил спикер думы Дмитрий Еремеев. Большинство депутатов согласилось с Проскуряковой. Присвоение звания почетный гражданин Тюмени осуществляется путем тайного голосования. Для присвоения звания за кандидата должны отдать голоса 24 депутата, это две трети от общей численности народных избранников.

В итоге из 28 присутствующих на заседании народных избранников за Колтуна высказался 21 депутат, против — 7. За Чебоксарова отдали голоса 24 депутата, против — четверо. Таким образом, Владимир Чебоксаров стал почетным гражданином города Тюмени. Напомним, что удостоверение и лента, соответствующие званию, традиционно вручаются на праздновании дня города, то есть в июле.

Надежда Карташова
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