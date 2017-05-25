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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:12  25 мая 2017 5

УрФУ обвинили в постоянных сокращениях. Преподавателям дали план по борьбе с важной реформой

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Создание нового института намечено на 19 июняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Уральского федерального университета обвинили в постоянных сокращениях преподавателей и наращивании нагрузки на них. С таким заявлением выступила профсоюзная организация «Университетская солидарность в УрФУ» после сообщений о грядущем слиянии Института гуманитарных наук и искусств и Института социальных и политических наук в Уральский гуманитарный институт.

«Эта, с позволения сказать, „оптимизация“ продолжается с 2015 года. Нужно понимать, что это долгосрочная политика администрации вуза, вследствие которой подавляющее число преподавателей уже сейчас перевыполняют нагрузку. Дальнейшие сокращения нанесут смертельный удар по качеству образования и исследований», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации от лица председателя профкома Дмитрия Трынова.

Профсоюзный лидер также призвал преподавателей действовать против изменений более сплоченно. «Пока преподаватели не станут деятельно и организованно бороться за свои права, будут продолжаться слияния институтов и сокращения ставок», — заявил Трынов.

Журналист агентства по этому поводу обратился за комментарием в пресс-службу УрФУ, ответ пока не последовал.

Кроме Екатеринбурга, «Университетская солидарность» действует еще в шести городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Уральский гуманитарный институт будет создан 19 июня. Ранее представители городской интеллигенции и сотрудники вуза выступили против реформы, опасаясь сокращения преподавателей. После волны подобных сообщений в СМИ значимые лица УрФУ провели пресс-конференцию, на которой ответили критикам реформы, что никаких увольнений в связи с изменениями не предвидится.

Сергей Дианов
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