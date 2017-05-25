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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Тюменской области
15:08  25 мая 2017 7

Решения Тюменской гордумы признают нелигитимными. Спикер слишком поздно заметил отсутствие кворума

Заседание тюменской городской думы. Отчет сити-менеджера. Июнь 2014. Тюмень, еремеев дмитрий
Дмитрий Еремеев пообещал разобраться со странными цифрами на таблоФото: Николай Бастриков © URA.RU

Часть решений, принятых в четверг, 25 мая, на заседании городской Думы Тюмени по вопросам повестки дня, может быть признана нелегитимной. Как выяснилось во время выступления заместителя главы администрации города Тюмени Ирины Богинской, уже некоторое время в тюменской гордуме не было кворума.

К этому моменту в заседании, по подсчетам корреспондента «URA.RU», участвовали 23 депутата при необходимых 24. На электронном табло при этом высвечивалось, что в зале находятся 25 депутатов. На несоответствие цифр спикер Дмитрий Еремеев обратил внимание после выступления Богинской. В итоге голосование по вопросу о сводном годовом докладе администрации Тюмени, который зачитывала чиновница, так и не было назначено.

Как выяснилось из реплик депутатов, в какой-то момент зал покинул депутат Артур Ольховский. Сначала депутаты предложили подождать коллегу. Однако в ответ на вопрос Еремеева, вернется ли Ольховский, из зала кто-то выкрикнул, что депутату стало плохо и его не стоит ждать.

После этого председатель закрыл заседание. Зазвучал гимн. Решения по каким именно вопросам будут признаны нелегитимными, по словам Еремеева, станет известно в июне, когда будет сформирована повестка очередного заседания гордумы. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU». Еремеев заверил, что в Думе разберутся, почему на табло отображалось не соответствующее действительности количество депутатов.

Надежда Карташова
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