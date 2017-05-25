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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
15:00  25 мая 2017 3

Южноуральский криминальный авторитет арестован по обвинению в вымогательстве

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, богачев артем, задержанный, под стражей
Криминального авторитета задержали и отвезли в суд поздно вечером, чтобы он не подключил свои связиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция задержала криминального авторитета и бизнесмена из Озерска Сергея Мамонтова, устроившего драку со стрельбой в местном пабе. По ходатайству следствия он арестован на два месяца, сообщили «URA.RU» в пресс-службе горсуда.

В ГУ МВД по Челябинской области воздержались от официальных комментариев. Источник в правоохранительных органах сообщил «URA.RU», что Сергей Мамонтов обвиняется в вымогательстве и серии других преступлений. Уголовное дело возбуждено, начинается допрос свидетелей.

О Сергее Мамонтове стало широко известно после инцидента в местном пабе «Чкалов» 28 марта, когда бизнесмен подрался с компанией конкурентов по похоронному бизнесу. Спустя несколько дней полиция при силовом прикрытии бойцов Росгвардии провела спецоперацию в Озерске, во время которой допросили всех участников конфликта. На Мамонтова пожаловались, что он вымогает офисные помещения, давит на бизнес, и заподозрили в связях с местными силовиками. С последним пунктом и связано позднее время его задержания.

Мамонтов в свое время был осужден за наркоторговлю. Его считают одним из лидеров группировки, пытающейся усилить влияние на рынке строительства и похоронных услуг. В правоохранительных органах полагают, что в их сфере интересов наркоторговля и даже сутенерство.

Инсайдеры полагают, что во время обыска у Мамонтова обнаружили массу расписок о получении займов на крупные суммы. Среди получателей денег была некая Любовь Семенихина. Это якобы девичья фамилия старшего помощника прокурора Любови Шишкиной, уволившейся после обыска.

Сергей Леонов
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