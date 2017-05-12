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Главные новости Челябинской области
17:11  12 мая 2017 0

Южноуральский прокурор уволился после обысков у криминального авторитета

Суд Цыбко Калинин Челябинск, прокуроры
Официально Шишкина (слева) уволилась по собственному желаниюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Старший помощник прокурора Озерска Любовь Шишкина уволилась после обысков у местного криминального авторитета и бизнесмена Сергея Мамонтова. Источник«URA.RU» в надзорном ведомстве подтвердил отставку коллеги с 20 апреля, подчеркнув, что она это сделала по собственному желанию.

В прокуратуре Челябинской области от комментариев воздержались. Однако информированный источник в одной из силовых структур рассказывает, что во время обыска у Мамонтова обнаружили массу расписок о получении займов на крупные суммы. Среди получателей денег была некая Любовь Семенихина, а это якобы девичья фамилия старшего помощника прокурора Любови Шишкиной. Следователи полиции проверяют все изъятые документы и выясняют взаимоотношения Мамонтова с представителями местных силовиков.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области не подтвердили эту информацию. Однако ранее в ведомстве рассказывали о спецоперации в Озерске после драки со стрельбой в местном пабе. В инциденте активно участвовал Сергей Мамонтов. В свое время он отсидел в колонии за наркоторговлю и считается одним из влиятельных местных криминальных авторитетов. В последнее время у него обострился конфликт с конкурентами по похоронному бизнесу, что и привело сначала к драке, а затем и к спецоперации полиции под силовым прикрытием Росгвардии.

Примечательно, что Любовь Шишкина представляла обвинение на суде по делу экс-сенатора Константина Цыбко, который обвиняется в получении взяток. В одном из эпизодов, по версии силовиков, бывший член Совфеда взял в долг 10 млн рублей у магнитогорского бизнесмена-строителя Олега Лакницкого под расписку, затем вернул деньги. Имеет ли отношение Шишкина к распискам Мамонтова, пока не сообщается. Но 20 апреля она в последний раз участвовала в заседании по делу Цыбко. Обвиняемый теперь намерен выяснить, в каком статусе она присутствовала в суде.

Сергей Леонов
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