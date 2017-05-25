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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
16:42  25 мая 2017 3

Директор челябинского завода изнасиловал первоклассницу в театре. ФОТО

Суд Афонин. необр. Челябинск
Сам Афонин полностью отрицал свою винуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен Александр Афонин признан виновным в насильственных сексуальных действиях по отношению к первокласснице, которые он совершил за кулисами Челябинского театра драмы. Советский районный суд 25 мая приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Владелец «Южноуральского механического завода» и ряда предприятий был задержан, а затем и арестован в декабре 2015 года, после юбилейного концерта школы современного танца «Ветер перемен». По версии следствия, оставшись наедине с семилетней девочкой, он не смог сдержать извращенного желания и принудил ребенка удовлетворить свои сексуальные потребности. Полового акта как такового при этом не произошло. Через неделю девочка рассказала о происшедшем родителям, а те обратились в полицию.

Заявление СКР вызывало большой резонанс. Афонин считался завсегдатаем репетиций и спонсором выступлений (в том числе зарубежных) творческого коллектива, которым руководила его супруга и где занималась его дочь. 7 декабря он прошел в очередной раз театр со служебного хода по списку участников мероприятия.

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Афонина взяли под стражу в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В произошедшее с трудом могли поверить родители других малышей, сотрудники его предприятий и семья коммерсанта. Его жена создала петицию, в которой просила объективно разобраться в деле. В тексте говорилось, что все дети постоянно были под присмотром педагогов, а сам Афонин не отлучался от супруги: «Это видно и на многочисленных фотографиях и видеоматериалах».

В этом месяце получило известность другое громкое преступление, совершенное на Южном Урале: мальчики 12 и 13 лет изнасиловали 8-летнюю знакомую палками и арматурой. Избив девочку, как они считали, до смерти, они бросили ее в подвале заброшенного дома.

Алексей Шумов
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