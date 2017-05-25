Зрители Каннского фестиваля освистали фильм украинского режиссера о России

16:14 25 мая 2017 7

Творение украинского режиссера не нашло понимания у зрителей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Зрители международного кинофестиваля в Каннах освистали фильм украинского режиссера Сергея Лозницы.

Картина «Кроткая», снятая по одноименной повести Достоевского, рассказывает о тягостной жизни в российской глубинке. Главная героиня пытается передать посылку для своего мужа в тюрьму. Однако сталкивается с безразличностью системы и черствостью жителей небольшого российского городка, сообщает Kinopoisk.

Зрители отметили, что, несмотря на поэтичность картины, она затянута и излишне депрессивна. После показа в зрительном зале раздался свист, крики «бу» и редкие аплодисменты.