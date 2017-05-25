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25 мая 2017
16:47  25 мая 2017 2

Суд поддержал олигарха Потанина в споре с бывшей женой за 215 миллиардов рублей

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд защитил олигархаФото: Владимир Жабриков

Бывшей жене олигарха Владимира Потанина Наталье не удалось получить часть состояния экс-супруга. Суд отклонил иск женщины на 215 миллиардов рублей.

Как сообщает «Газета.Ru», суд посчитал, что пропущен срок исковой давности. В исковом заявлении женщина требовала, чтобы были признаны общим имуществом супругов и разделены акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, а также права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Полюс Золото».

Ранее экс-супруга Потанина хотела отсудить 850 миллиардов рублей.

Владимир Потанин занимает 51-ю строчку рейтинга 500 мировых миллиардеров, составленного агентством Блумберг. Его состояние оценивается в 16,6 миллиарда долларов.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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