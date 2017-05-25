17:24 25 мая 2017 6

Здание прокуратуры отремонтируют к 2018 году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В 2016 году деньги программы строительства Ямала пошли на детские сады, ремонт в прокуратуре и набережную в Тарко-Сале. Об этом свидетельствуют цифры исполнения адресно-инвестиционной программы с января по декабрь 2016 года.

В 2016 году 245 млн рублей ушло на реконструкцию здания прокуратуры. Всего же ремонт этого объекта обойдется в полмиллиарда рублей. Окончание срока работ — 2018 год. Детский сад в Тарко-Сале потребовал из бюджета в 2016-м 455 млн рублей. Общая его сметная стоимость — 1,2 млрд рублей. Закончены работы должны быть в 2017 году.

Крупная сумма — порядка 250 млн рублей — была направлена в прошлом году на детский сад (240 мест) в селе Яр-Сале. Общая сметная стоимость — 815 млн рублей. Объект также должен быть закончен в этом году. И третий дорогостоящий объект — детский сад в Лабтынанги. На него направили 270 млн рублей. Общая его стоимость — 1,5 млрд рублей. На школу в Губкинском, которая пошла трещинами, и новый ее корпус пришлось выделить еще 100 млн рублей.

В программе есть и объекты, которые не достроены. Сметная стоимость двух зданий исполнительных органов госвласти, которые уже несколько лет заморожены, составляет 6,8 млрд рублей. В них уже вложено почти половина — 2,9 млрд рублей. В 2016-м освоено 326 млн рублей. Согласно записке, в первом здании, например, окна и витражи установлены, но требуют замены из-за трещин, выполнено устройство обычной и ливневой канализации, стяжка полов не выполнена только на восьмом этаже. В здании номер два часть окон и витражей также потрескалась. Подрядчик — ООО «Производственная фирма «ВИС».

Сметная стоимость набережной реки Шайтанки составляет 5,4 млрд рублей. Финансирование на начало 2017 года составило 1,7 млрд рублей. В 2016-м деньги на нее из бюджета не выделялись. Согласно пояснениям, там уже сделано устройство бетонного основания под тротуар на видовых площадках и основания прогулочных дорожек, устройство автомобильных стоянок на улице Объездной и у моста «Факел». Срок окончания строительства — 2018 год.

Аналогичный объект в Тарко-Сале (подпорная стойка набережной Саргина) будет стоить 7 млрд рублей. Она должна быть закончена в 2022 году. Финансирование составило 4,3 млрд рублей, из них в 2016-м — 100 млн рублей. «Выполнено: свайные работы, монтаж облицовочных плит, обратная засыпка, устройство гранитного парапета, частично фонтаны «Каскад» и «Музыкальный».

Дом правосудия, который еще только проектируется, должен обойтись бюджету Ямала в 700 млн рублей. Вложено уже 24 млн рублей. «Получена проектно-сметная документация в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы на сметную документацию», — говорится в пояснениях.

Сметная стоимость строительства базы ОМОН, которая будет возводиться в ближайшие годы — 1,1 млрд рублей. Профинансировано 35 млн рублей. Получена проектно-сметная документация.

На реконструкцию канализационных очистных сооружений в Надыме, кстати, нужно тоже чуть более миллиарда. Срок окончания работ — 2020 год. Крупная сумма нужна на благоустройство правительственной гостиницы, гостинично-транспортного комплекса «Ямальский», — около 1,2 млрд рублей. В 2016 году там должен был появится административно-хозяйственный корпус. Однако пока оформлены только документы на землю.

В 2019 году в Салехарде должен появиться детский парк отдыха. Сметная стоимость — чуть более миллиарда рублей. Финансирование на начало 2017 года составило 328 млн рублей. В прошлом году деньги на него не выделяли.

Это лишь часть объектов, которые есть в программе.