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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:10  25 мая 2017 3

У свердловских врачей и медсестер упали зарплаты

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Самый крупный скачок в зарплате у младшего медперсонала - почти тысяча рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среднемесячная зарплата свердловских врачей в первом квартале 2017 года составила 53 439 рублей, гласят свежие данные Свердловскстата. При этом в 2016-м медики с высшим образованием получали почти на сто рублей больше — 53 531 рубль.

Аналогично снизилась зарплата свердловских медсестер и фельдшеров. Если в первые три месяца 2017-го средний медперсонал получал по 27 376 рублей, то в 2016-м доход составил 27 625 рублей — разница 301 рубль. А вот у младшего персонала зарплату подняли почти на тысячу рублей — с 16 922 рублей в 2016-м до 17 913 рублей в 2017-м.

Оптимистичнее обстоят дела в образовании. У преподавателей в детских садах зарплата в 2017 году составила 29 340 рублей, а год назад была 28 627 рублей. У педагогов общеобразовательных учреждений статистическое агентство насчитало зарплату в 32 508 рублей, и 31 883 рубля в 2016-м. Гораздо спокойнее себя чувствуют преподаватели вузов — 46 576 рублей в 2017-м против 46 161 рубля в 2016-м.

Сергей Дианов
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