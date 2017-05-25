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25 мая 2017
24 мая 2017
19:40  25 мая 2017 0

Уже третий! Еще один лось погиб под колесами машины в ХМАО. ФОТО

Третий лось погиб под колесами машин в ХМАО за последнее времяФото: ВК, Вячеслав Кочанов

Лось погиб под колесами «Лексуса» в Ханты-Мансийском автономном округе. ДТП с участием животного произошло на автодороге вблизи поселка Пойковского в четверг, 25 мая.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, лось внезапно выбежал на дорогу перед внедорожником «Лексус» с самарским госномером. На место происшествия выезжал наряд ГИБДД из Нефтеюганска. Водитель в автомобиле не пострадал.

Буквально сегодня утром «URA.RU» сообщало о том, что произошли два ДТП с погибшими лосями в Нижневартовском и Нефтеюганском районе ХМАО.

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Удар пришелся на капот автомобиля Фото: группа ВК «Это Юганск, детка! Нефтеюганск»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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