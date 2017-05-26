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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:53  25 мая 2017 3

Екатеринбургский асфальт «уехал» на трамвайных колесах

Выездная пресс-конференция главы города Вадима Шувалова по ремонту дорог. Сургут, ремонт дорог, объезд, дорожная служба
У чиновников мэрии новое объяснение плохого состояния городских дорогФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комиссия по логистике и развитию Общественной палаты Екатеринбурга узнала, куда девается асфальт с городских улиц. Секрет им рассказал директор МКУ «Городское благоустройство» Юрий Ведерников, отчитываясь об итогах прошлогоднего ремонта дорог. «Мы его спросили, почему дороги разрушаются — ответ был смешной и нелепый. Сказал, что асфальт приклеивается к трамвайным колесам», — рассказал «URA.RU» член комиссии Алексей Беззуб.

Согласно докладу Юрия Ведерникова, из более 200 дорог, отремонтированных в Екатеринбурге за последние три года, у половины на сегодня обнаружены «дефекты» в виде трещин и ям. При этом полностью отчитаться о состоянии сети он не смог. «Не было предоставлено информации о том, сколько дорог в прошлом году после ремонта были сданы районам. Устно ответил, что все, но у нас есть информация, что это не так. К примеру, я точно знаю, что шесть участков в Орджоникидзевском районе так и не были сданы», — отмечает Алексей Беззуб.

В то же время, несмотря на недостатки своего доклада и недочеты, Юрий Ведерников заявил Общественной палате, что качество дорожного ремонта в городе растет, поскольку с каждым годом его сотрудники обнаруживают все меньше дефектов.

Игорь Чукреев
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