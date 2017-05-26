20:53 25 мая 2017 2

Трамп считает Россию угрозой для НАТО Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп назвал Россию одной из основных угроз НАТО. Также, по мнению американского лидера, Североатлантическому союзу стоит бояться терроризма и миграции.

«НАТО будущего следует сосредоточиться на терроризме, миграции, угрозах со стороны России и с востока, и юга», — приводят РИА «Новости» слова политика.

Также Трамп считает, что государства-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону, уточняет информагентство Nation News.

Трамп лично прибыл на саммит НАТО в Брюсселе. Стороны обсуждают борьбу с терроризмом и вопросы финансирования организации. Уже известно, что НАТО присоединится к международной коалиции во главе с США для борьбы с запрещенным в России ИГ.