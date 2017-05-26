Дочь совладельца УГМК попала в больницу после дуэта с Бузовой

23:22 25 мая 2017 1

Настя Кудри попала в больницу Фото: соцсети

Дочь совладельца УГМК Игоря Кудряшкина Анастасия Кудри попала в больницу. Девушка обратилась к врачам с жалобами на сильные боли.

Обследование показало: у пациентки серьезное заболевание, сообщает Life.ru. Анастасия была прооперирована.

Ранее девушка снялась в клипе на песню «Нам будет жарко» с Ольгой Бузовой. Артистки посмеялись над своими завистниками и забросали сами себя помидорами. Клип собрал уже свыше двух миллионов просмотров на YouTube.

Также Анастасия Кудри отметилась ссорой с дочкой теннисиста Евгений Кафельникова Лесей. Дочь именитого спортсмена написала в Инстаграме в адрес Анастасии: «Кто вообще даёт ей студию, чтобы это записывать? Просто гори в аду». Та в ответ пожелала сопернице «не захлебнуться в желчи».