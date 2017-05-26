{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
23:22  25 мая 2017 1

Дочь совладельца УГМК попала в больницу после дуэта с Бузовой

Настя Кудри попала в больницуФото: соцсети

Дочь совладельца УГМК Игоря Кудряшкина Анастасия Кудри попала в больницу. Девушка обратилась к врачам с жалобами на сильные боли.

Обследование показало: у пациентки серьезное заболевание, сообщает Life.ru. Анастасия была прооперирована.

Ранее девушка снялась в клипе на песню «Нам будет жарко» с Ольгой Бузовой. Артистки посмеялись над своими завистниками и забросали сами себя помидорами. Клип собрал уже свыше двух миллионов просмотров на YouTube.

Также Анастасия Кудри отметилась ссорой с дочкой теннисиста Евгений Кафельникова Лесей. Дочь именитого спортсмена написала в Инстаграме в адрес Анастасии: «Кто вообще даёт ей студию, чтобы это записывать? Просто гори в аду». Та в ответ пожелала сопернице «не захлебнуться в желчи».

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров