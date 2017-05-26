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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
00:06  26 мая 2017 0

Российские туристы летом поедут в Крым и в Средиземноморье

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , море берег, пляж, ребёнок на берегу, резиновый кит, синий кит
Россияне больше всего любят пляжный отдыхФото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне предпочитают проводить отпуск на отечественных курортах. Помимо Черноморского побережья, наших туристов привлекают Турция, Греция и Кипр, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Как сегмент лидирует пляжный туризм. Это новооткрывшееся направление — Турция, а также средиземноморские страны — Греция, Кипр, Испания, Италия. После двух лет минуса начал расти спрос на туры в континентальную Европу — это Прага и некоторые другие направления», — отметил в разговоре с RT Барзыкин.

По данным издания, российские курорты по популярности уступают только Турции. В топе лучших — курорты Крыма и Краснодарского края. Туроператоры подчеркивают, что отечественные курорты лишаются значительной доли привлекательности из-за неразвитой системы all inclusive.

В восточном направлении традиционно пользуются спросом Таиланд, Вьетнам, Гоа в Индии, Китай.

Юрий Барзыкин подчеркнул, что число путешествий россиян за границу постепенно восстанавливается после 30% падения в предыдущие годы.

Россияне стали отдыхать несколько меньше, пишет информагентство Nation News. Ранее продолжительность среднестатистического отдыха составляла 10-14 дней, теперь россияне отдыхают всего неделю.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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