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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
06:50  26 мая 2017 1

У «Огня» новый хозяин. Популярная в Екатеринбурге сеть ресторанов меняет владельца

Интервью с предпринимателем Андреем Фроловым. Екатеринбург, фролов андрей
Теперь уже прежний владелец, бизнесмен Андрей Фролов, детали сделки пока не раскрываетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сеть бургер-баров «Огонь» меняет хозяина. Прежний владелец, бизнесмен Андрей Фролов, пока не разглашает подробности сделки.

«Теперь у сети бургер-баров Огонь новый хозяин. А кто это, я скажу завтра, — написал Андрей Фролов на своей странице в социальной сети Facebook. — Огонь Пляжа эта новость не коснется».

На появившиеся в комментариях предположения, кому перейдёт управление сетью, предприниматель ответил: «Не будем гадать!».

Бизнесмен Андрей Фролов запустил проект сети бургерных «Огонь» в 2015 году. Двумя годами раньше предприниматель стал совладельцем еще одного известного екатеринбургского проекта — коворкинга «Соль», а в 2017 году открыл на озере Балтым платный пляж «Огонь».

Евгений Александров
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