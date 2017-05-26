07:04 26 мая 2017 2

Должникам после реализации имущества будет возвращаться отстаток денежных средств Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В соответствии с доработанным вариантом законопроекта об изъятии у должников единственного жилья, данная мера распространится лишь на тех, чей долг превысил 200 тысяч рублей. Как следует из доработанного минюстом РФ законопроекта, изымать недвижимость будут за долги по алиментам, а также за причиненный ущерб в результате совершенного преступления.

Как пишут «Ведомости», изъятое жилье будет реализовываться, а оставшуюся после уплаты долгов и прочих платежей сумму вернут должнику.

При этом, как указывается в документе минюста, законопроект не предполагает обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ.