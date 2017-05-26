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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
07:04  26 мая 2017 2

Названа сумма долга, при которой отберут единственное жилье

Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, электричество, счета, коммунальные услуги, платежи, квитанция
Должникам после реализации имущества будет возвращаться отстаток денежных средствФото: Александр Мамаев © URA.RU

В соответствии с доработанным вариантом законопроекта об изъятии у должников единственного жилья, данная мера распространится лишь на тех, чей долг превысил 200 тысяч рублей. Как следует из доработанного минюстом РФ законопроекта, изымать недвижимость будут за долги по алиментам, а также за причиненный ущерб в результате совершенного преступления.

Как пишут «Ведомости», изъятое жилье будет реализовываться, а оставшуюся после уплаты долгов и прочих платежей сумму вернут должнику.

При этом, как указывается в документе минюста, законопроект не предполагает обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ.

Евгений Александров
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