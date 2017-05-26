Дочь Навки раскритиковали за платье-ночнушку в Каннах. ФОТО

07:45 26 мая 2017 0

Саше пока не удается быть такой же стильной, как мама Фото: Instagram Александры Жулиной

Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александра Жулина получила порцию негатива в социальных сетях из-за наряда, который выбрала для очередного показа на фестивале в Каннах. На презентации фильма «Роковое искушение» Софии Копполы Жулина появилась в розовом закрытом платье, которое в соцсетях окрестили ночнушкой.

На красной дорожке в тот день прошли и звезды картины Копполы, среди которых Кирстен Данст. Эль Фаннинг, Николь Кидман. и другие, но обратили на себя внимание русскоязычной публики и Навка с дочерью. Сама Татьяна в этот день для выхода в свет выбрала черное платье в пол с открытыми плечами из парчи, дополнив образ убранными в высокую прическу волосами и скромными украшениями. Как пишет Дни.ру, блогеры прошлись именно по наряду Александры.

«Колхоз „красный лапоть“ хоть во что ни одень», — приводит издание высказывания пользователей. «Александра выглядит в этих нарядах не как молодая девушка, а как женщина преклонного возраста», «Вот смотрю на Сашу Жулину… Ведь красивая девушка… Но платье… Совсем ее испортило, конечно… Как ночнушка, чесслово», — добавляют другие. Как отмечает портал, критике до этого подверглось и другое платье Александры на мероприятии, открытое с асимметричной юбкой. За него Жулину стали называть «одноногой красавицей».

Татьяна Навка, напомним, d 2017 году была признана самой стильной в России по версии журнала Hello.