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26 мая 2017
25 мая 2017
09:19  26 мая 2017 0

Прокуратура вмешалась в ликвидацию уральского химзавода, где разбросана взрывчатка

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, лопата, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, tnt
Остатки от производства взрывчатки должны будут ликвидировать специалистыФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура взяла под контроль ликвидацию участка изготовления взрывчатых материалов на Красноуральском химическом заводе. Владельца предприятия вызвали в надзорный орган, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурорские работники провели на предприятии специальное совещание с представителями МВД, МЧС и правительства, в ходе которого приняли решение об усилении охраны площадки со взрывчатыми веществами. После этого заседания в городской суд Красноуральска отправили иск в отношении владельца завода с требованием ликвидировать отходы от производства взрывчатки.

Как отметили в прокуратуре, для ликвидации участка должны быть привлечены специалисты, имеющие допуск на проведение работ с пожароопасными соединениями. Владелец активов бывшего завода вызван в прокуратуру для объявления решения.

Новость по теме
На уральском химзаводе, где разбросан тротил, прогремел взрыв

13 апреля на площадке завода, где раньше производили тротил, прогремел взрыв. Предыдущее ЧП на бывшем режимном предприятии произошло 5 апреля. Тогда возле цеха № 1 горел кислотный осадок, который образовался от порезанного на металлолом оборудования. Это смесь серной, азотной кислоты и тротила.

2013 году собственником завода стала Лариса Губайдуллина. Весной 2016 года выяснилось, что на территории предприятия в свободном доступе разбросаны как минимум 63 тонны тротила. В отношении Ларисы Губайдуллиной возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Однако недавно стало известно, что объекты заброшенного завода купил предприниматель из Перми.

Нина Калинина
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