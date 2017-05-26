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Главные новости Курганской области
10:29  26 мая 2017 10

Синоптик-самоучка из Кургана не согласился с официальным прогнозом жаркого лета

Дождь и солнце. Санкт-Петербург., семья, дождь, зонт
В Зауралье обещают холодное и дождливое летоФото: Александр Елизаров © URA.RU

Предстоящее лето будет в Зауралье дождливым и холодным, уверен синоптик-любитель из Кургана Илья Винштейн. Свой прогноз блогер публикует на портале «Уральский меридиан», и он значительно расходится с ранее озвученными данными Гидрометцентра, который обещал жаркое лето на Урале.

Винштейн предполагает, что предстоящим летом среднесезонная температура будет ниже нормы на 1-2 градуса, а количество осадков слегка превысит норму. «Вероятность теплого июня — очень низкая. Наиболее вероятно, что он будет дождливым и контрастным», — огорчил блогер. Не многим лучше прогноз и на июль. «Наиболее вероятно, что температура будет в пределах нормы либо чуть ниже нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы», — пишет он и добавляет, что вероятность жаркого июля очень низкая.

Довольно размытый прогноз на последний месяц лета. «Вполне возможно, что его температура будет в пределах климатической нормы, а количество осадков также не превысит норму», — говорит Виншетйн. Он отмечает, что точность долгосрочных прогнозов сейчас находится на уровне 60-70%.

При составлении прогноза синоптик-любитель базировался на данных зарубежных климатических моделей. В качестве дополнительных источников использовал статистику и циркуляционные аналоги за предыдущие периоды.

Татьяна Жаткина
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