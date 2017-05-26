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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
11:03  26 мая 2017 0

Ревнивый пермяк плеснул кислотой в лицо любимой женщине

Иллюстрации к материалу
Из-за серной кислоты женщина лишилась зрения и красотыФото: Анна Майорова © URA.RU

Пожилой житель Прикамья отомстил возлюбленной, которая его бросила. Он плеснул в лицо женщине кислотой.

Драма разыгралась в поселке Майский Краснокамского района. 61-летний мужчины встречался с 38-летней женщиной. Молодая подруга бросила своего возлюбленного. Тогда он начал писать ей обидные СМС, чтобы отомстить.

Оскорблений мужчине показалось мало. Он выследил женщину и плеснул ей в лицо серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина осталась без зрения и с изуродованным лицом, рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 10 лет колонии. Материалы направлены в суд.

Анна Белкина
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