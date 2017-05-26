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26 мая 2017
25 мая 2017
12:27  26 мая 2017 1

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева вывезли из скандальной ИК-5, чтобы сдать анализы

Приговор Контееву Курган, контеев виктор
У Контеева и до ареста были определенные проблемы со здоровьем, а в колонии они обострились и добавились новыеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Дело Контеева
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Из нижнетагильской колонии №5 вывезли содержащегося там бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Некоторые правозащитники связали это со скандалами, которые в последнее время сопровождают деятельность колонии. Её руководство общественники обвиняют в пытках. Однако близкие семьи Контеевых пояснили «URA.RU», что настоящей причиной этапирования резонансного заключенного стали проблемы со здоровьем.

По его собственной просьбе бывшего вице-мэра перевезли в больницу при ИК-2 Екатеринбурга. «У Контеева и до ареста были определенные проблемы со здоровьем, а в условиях колонии они обострились и добавились новые. Конечно, получить полноценное лечение в больнице „Двойки“ ему не удалось. По сути, у него только взяли анализы, подтвердившие существование серьезных заболеваний», — рассказал «URA.RU» близкий семьи Контеевых.

В настоящий момент бывшего замглавы Екатеринбурга вернули в колонию №5 Нижнего Тагила.

Напомним, что Виктор Контеев был осужден Курганским областным судом. Бывшего вице- мера приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ст. 105 «Подстрекательство к убийству». Как установил суд, Контеев захватил скандально известную овощебазу №4 в Екатеринбурге. После чего по его приказу в Курганской области были убиты два «авторитета», контролирующие прохождение российской-казахской границы коммерческими грузами.

Напомним, что о систематических пытках и вымогательствах в нижнетагильской ИК-5 заявили члены ОНК Свердловской области, глава благотворительного фонда «Живи, малыш» и руководитель тагильского агентства новостей «Между строк» Егор Бычков.

Одним из последних осужденных, заявивших о пытках, стал Фарух Бердиев. По словам мужчины, ему пришлось вспороть себе живот, чтобы прекратить шестилетние издевательства со стороны так называемых «активистов» колонии и сотрудников администрации.

Руководство свердловской ФСИН отрицает существование пыток. По факту поступивших заявлений от осужденных начата проверка.

Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.Ru»
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