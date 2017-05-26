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26 мая 2017
25 мая 2017
12:23  26 мая 2017 1

Экс-директор «Уральских пельменей» обвинил нынешнее руководство в выводе активов. Судебные тяжбы ждут и звездных комиков

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, соколов дмитрий, нетиевский сергей, брекоткин
Сергей Нетиевский (в середине) решил засудить руководство и участников «Уральских пельменей»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иски в арбитражный суд Москвы на членов творческого коллектива и их нынешнего директора Евгения Орлова, обвинив его в выводе активов.

Орлов находился в должности директора с 2012 по 2015 год, однако, по словам Нетиевского, в 2016 был освобожден от управления из-за «непрозрачной деятельности в компании и непредоставления документов по требованию акционеров». В частности, речь идет о сомнительных сделках с контентом по заниженным ценам в пользу третьих лиц, а также выдаче больших займов без согласия акционеров.

«То есть он фактически выводил активы из компании. Сейчас мы подали два крупных иска в арбитражный суд Москвы, который в ближайшее время будет разбираться в этих вопросах», — отметил экс-руководитель.

В качестве ответчиков в картотеке арбитражного суда, помимо компании «Уральские пельмени продакшн», которой и управляет Орлов, представлены Вячеслав Мясников, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Дмитрий Брекотин, Александр Калугин, Дмитрий Соколов, Александр Попов, Андрей Рожков, а также такие компании, как «Идея Фикс Медиа», «ВБД Груп», «Медиадом» и «Занзибар Медиа».

Оперативно дозвониться до Евгения Орлова, чтобы выяснить, как он воспринял обвинения Нетиевского в свой адрес, не удалось.

Сергей Демин
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