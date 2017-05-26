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26 мая 2017
12:33  26 мая 2017 3

Битва мамочек: Шейк унизила Собчак в Каннах. ФОТО

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Теледива удивлена красотой ШейкФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Модель Ирина Шейк и телеведущая Ксения Собчак встретились на Каннском кинофестивале, после чего теледива призналась, что Шейк побила ее своей привлекательностью и красотой.

Красотки встретились 25 мая на традиционном благотворительном гала-ужине amfAR, который признан одним из самых значимых событий фестиваля на Лазурном берегу. Все собранные средства с мероприятия отправляют в фонд борьбы со СПИДом. На вечеринке, помимо российских звезд, присутствовали актриса Ева Лонгория, модели Лара Стоун, Белла Хадид и Даутцен Крез, а также множество других именитых персон, пишет издание «Дни.ру».

Ирина Шейк блистала на вечере в ярком сексуальном наряде, а Ксения Собчак вышла в свет в черном открытом платье с ассиметричной кокеткой. Фото модели и ведущей Собчак выложила в Instagram. «Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так, как я не выглядела даже в 18:(((Обидно, конечно, но жизнь в принципе несправедлива:)))» — написала Сочбак, добавив хэштег «унижение красотой».

Интересно, что многие пользователи согласились с Ксенией, подтвердив, что Ирина Шейк действительно неотразима по сравнению с Собчак.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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