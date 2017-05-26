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26 мая 2017
13:39  26 мая 2017 0

У отца полковника Захарченко арестовали имущество на 400 млн рублей

Иван Обухов Ленинский суд, клетка, арест, заключение, мера пресечения
Сам полковник находится под стражейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Басманный суд Москвы вынес решение об аресте имущества на 400 млн рублей обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, который является отцом бывшего руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России, полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции.

Суд арестовал три квартиры в Хамовниках, на Мичуринском и Ленинском проспектах в Москве, а также два машиноместа и частный дом в Ростовской области на общую сумму в 400 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Следствие утверждает, что уголовные дела отца и сына Захарченко не связаны. Виктору Захарченко предъявили обвинение по двум эпизодам растраты, по статьям «Растрата» и «Пособничество в растрате». Вины мужчина не признает и связывает уголовное дело против него с попыткой силовиков надавить на сына.

Лев Истомин
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