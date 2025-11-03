Ноябрьский звездопад: как увидеть самые яркие метеоры Южных Таурид в 2025 году

Яркий звездопад можно будет увидеть 4-5 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В начале ноября ночное небо подарит одно из самых красивых зрелищ осени — звездопад Южных Таурид. Несмотря на полнолуние, у наблюдателей по всему миру будет шанс увидеть яркие метеоры, медленно пересекающие небо. Если повезет с погодой и терпением, вы сможете поймать несколько «падающих звезд» и загадать желание. О том, когда и как увидеть падающие звезды — в материале URA.RU.

Что такое Тауриды

Тауриды — это ежегодный метеорный поток, связанный с кометой Энке. Он состоит из двух ветвей: Южной и Северной, которые активны осенью. Считается, что когда-то крупное небесное тело распалось, образовав комету Энке, несколько астероидов и пылевых потоков. Именно из этих частиц, врезающихся в атмосферу Земли, рождаются метеоры Таурид.

Тауриды известны медленно падающими звездами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Радианты обоих потоков находятся в созвездии Тельца, рядом с яркой оранжево-красной звездой Альдебаран. Южные Тауриды связаны с кометой Энке, а Северные — с астероидом 2004 TG10, вероятно отделившимся от ее обломков.

Хотя поток не самый мощный, обычно он дает около 5–10 метеоров в час, именно Тауриды известны своими медленными и яркими падающими звездами, которые нередко освещают небо так, что их видно даже сквозь городскую засветку.

Когда начнется звездопад в ноябре

Южные Тауриды активны с 20 сентября по 20 ноября, а пик их активности ожидается в ночь с 4 на 5 ноября 2025 года. К этому времени Земля пройдет через так называемый «рой Таурид» — область, где сосредоточено больше крупных частиц. Это значит, что вероятность увидеть особенно яркие метеоры вырастет.

Главная сложность этого года — почти полная Луна. В ночь пика ее освещенность достигнет 99%, и свет спутника может скрыть слабые метеоры. Однако болиды, самые крупные и яркие вспышки, все равно будут видны, особенно вдали от городских огней и под прозрачным небом.

Посмотреть на Южные Тауриды можно в любом полушарии. Радиант потока будет находиться высоко в небе около полуночи, в районе созвездия Тельца.

Как увидеть звездопад в ноябре

Чтобы увидеть падающие звезды, достаточно выбраться на природу и запастись терпением Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Чтобы наблюдать Тауриды, не нужно брать телескоп или бинокль — достаточно только темного неба, терпения и немного подготовки. Выберите место подальше от городских огней, с открытым горизонтом и минимальной засветкой. Лучше всего лечь на спину или устроиться в шезлонге, направив взгляд в сторону от созвездия Тельца — так метеоры будут видны с более длинными хвостами.

Дайте глазам около 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Тепло оденьтесь и возьмите с собой горячий чай, ведь наблюдение за звездопадом может занять не один час.