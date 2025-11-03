НАТО интегрирует беспилотники в свои войска к середине 2026 года
В НАТО поставили задачу внедрить беспилотники в сети ПВО
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Североатлантический альянс планирует завершить интеграцию беспилотников в состав своих войск, дислоцированных на восточных рубежах организации, до середины 2026 года. Представитель командования альянса по трансформации Константин-Адриан Чолпоня сообщил, что в отсутствие такой интеграции вооруженные силы альянса столкнутся с «коктейлем смертоносных атак беспилотников».
«Альтернативы интеграции дронов не существует. Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года — прим. URA.RU)», — заявил Чолпоня. Его слова передает Euractiv.
Помимо этого, руководство НАТО поставило перед собой цель превратить беспилотники в «системную составляющую» противовоздушной обороны альянса. Особое внимание планируется уделить этому направлению в ходе реализации натовской операции «Восточный часовой», основной целью которой выступает противодействие беспилотным средствам, действующим в воздушном пространстве блока.
По его словам, без этого силы блока «ждет коктейль смертельных атак беспилотников». При этом он не стал конкретизировать, откуда может исходить подобная угроза массированных ударов.
Ранее командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью представил всеобъемлющую оборонительную концепцию для защиты восточных рубежей альянса, получившую название «Концепция линии сдерживания восточного фланга». Разработка велась в тесном взаимодействии с Верховным командованием объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Донахью ознакомил представителей с документом объемом 4,4 тысячи страниц, передает «Ридус». Ключевое значение в представленной концепции отводится дронам и автономным системам вооружения, а также в документе предусматривается дислокация более тяжелых вооружений вдоль восточных границ НАТО.
