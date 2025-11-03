НАТО интегрирует беспилотники в свои войска к середине 2026 года

В НАТО поставили задачу внедрить беспилотники в сети ПВО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Североатлантический альянс планирует завершить интеграцию беспилотников в состав своих войск, дислоцированных на восточных рубежах организации, до середины 2026 года. Представитель командования альянса по трансформации Константин-Адриан Чолпоня сообщил, что в отсутствие такой интеграции вооруженные силы альянса столкнутся с «коктейлем смертоносных атак беспилотников».

«Альтернативы интеграции дронов не существует. Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года — прим. URA.RU)», — заявил Чолпоня. Его слова передает Euractiv.

Помимо этого, руководство НАТО поставило перед собой цель превратить беспилотники в «системную составляющую» противовоздушной обороны альянса. Особое внимание планируется уделить этому направлению в ходе реализации натовской операции «Восточный часовой», основной целью которой выступает противодействие беспилотным средствам, действующим в воздушном пространстве блока.

По его словам, без этого силы блока «ждет коктейль смертельных атак беспилотников». При этом он не стал конкретизировать, откуда может исходить подобная угроза массированных ударов.