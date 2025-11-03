Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*

Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в «газлайтинге» и удалила аккаунт в Instagram* Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres / Geisler-Fotopress / Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс вновь вызвала беспокойство у своих поклонников — ее страница в соцсети Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) была удалена после публикации ряда эмоциональных постов. В них артистка резко ответила на претензии экс-супруга, танцора Кевина Федерлайна. Кроме того, в одном из недавних постов на руках Спирс были видны синяки и повязки.

Федерлайн недавно представил книгу «Я думал, ты знаешь», в которой описал непростые взаимоотношения с поп-звездой и заявил о том, что Бритни Спирс «требуется помощь». В своих мемуарах он утверждает, что певица якобы употребляла алкоголь в период беременности, принимала наркотические вещества и демонстрировала неадекватное поведение — в частности, стояла с ножом над кроватью, где находились их дети, передает издание Rolling Stone.

В качестве ответной реакции певица разместила в соцсети несколько откровенных публикаций, в которых обвинила бывшего супруга в «газлайтинге» и использовании ее страданий в корыстных целях. «Быть любимой безусловно и с таким наивным сердцем, как мое, — всегда риск. Меня заставляют верить, что я плохая, пока другие наживаются на моей боли», — говорится в подписи к посту артистки.

Она также отметила, что Федерлайн уже длительное время не получает от нее алиментов и просто «предпринимает очередную попытку заработать на скандале». Кроме того, поклонники обратили внимание на то, что в одной из недавних публикаций на руках Спирс были заметны синяки и повязки. Певица объяснила это «падением с лестницы в доме подруги», однако многие сочли подобное тревожным сигналом. После этого аккаунт певицы был удален. Неизвестно, сделала ли это сама исполнительница или это действие было совершено компанией Meta** (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России).

Еще осенью 2024 года поп-исполнительница опубликовала снимки в свадебном наряде и сообщила о заключении брака с самой собой. Она охарактеризовала данное решение как наиболее блестящую идею за всю свою жизнь. Спирс не скрывает сложности текущего жизненного этапа, о чем красноречиво свидетельствует заглавие ее автобиографического произведения «Женщина во мгле». В настоящее время певица предпринимает усилия по стабилизации своего состояния и недавно сделала публичное заявление об отказе от употребления спиртных напитков и иных веществ, способных вызывать зависимость.

