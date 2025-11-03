Захарова заявила, что вся Италия рухнет из-за трат денег от своих налогоплательщиков на Украину Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала резкое заявление относительно ситуации в Италии. По ее словам, страну ожидает полномасштабный крах из-за расходования средств итальянских налогоплательщиков на помощь Украине. Данное высказывание прозвучало в контексте частичного обрушения средневековой башни Торре-деи-Конти, которая находится на площади Ларго Коррадо Риччи в историческом центре Рима.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала Захарова в telegram-канале. Она также напомнила, что в мае 2025 года внешнеполитическое ведомство Италии сообщило о масштабах поддержки Украины.

Согласно предоставленным данным, совокупная помощь итальянской стороны киевскому режиму, охватывающая военные поставки и финансовые отчисления через структуры Евросоюза, составила порядка 2,5 миллиарда евро. Из этой суммы приблизительно один миллиард евро был направлен на нужды беженцев, 310 миллионов — на финансирование государственного бюджета Украины, а 93 миллиона евро выделены на гуманитарные программы.

