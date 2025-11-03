Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Захарова нашла «украинский след» в обрушении исторической башни в Риме

Захарова: Италия обрушится от экономики до башен из-за помощи Украине
03 ноября 2025 в 17:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова заявила, что вся Италия рухнет из-за трат денег от своих налогоплательщиков на Украину

Захарова заявила, что вся Италия рухнет из-за трат денег от своих налогоплательщиков на Украину

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала резкое заявление относительно ситуации в Италии. По ее словам, страну ожидает полномасштабный крах из-за расходования средств итальянских налогоплательщиков на помощь Украине. Данное высказывание прозвучало в контексте частичного обрушения средневековой башни Торре-деи-Конти, которая находится на площади Ларго Коррадо Риччи в историческом центре Рима. 

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала Захарова в telegram-канале. Она также напомнила, что в мае 2025 года внешнеполитическое ведомство Италии сообщило о масштабах поддержки Украины.

Согласно предоставленным данным, совокупная помощь итальянской стороны киевскому режиму, охватывающая военные поставки и финансовые отчисления через структуры Евросоюза, составила порядка 2,5 миллиарда евро. Из этой суммы приблизительно один миллиард евро был направлен на нужды беженцев, 310 миллионов — на финансирование государственного бюджета Украины, а 93 миллиона евро выделены на гуманитарные программы.

Продолжение после рекламы

Сегодня около 11:20 по местному времени в центре Рима на территории Императорских форумов обрушилась средневековая башня, являющаяся объектом культурного наследия. На момент обрушения на объекте велись реставрационные работы. Спасательные службы в настоящий момент ведут разбор завалов и поиск пострадавших. По предварительной информации, один из рабочих оказался заблокирован под обломками конструкции и получил травмы. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал