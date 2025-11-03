Палкой, головой и камнями: какими необычными способами россияне сбивали украинские дроны

Житель Дагестана получил медаль «За проявленное мужество» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Житель республики Дагестан Шамиль Гамидов помог российским военным обезвредить в Иркутской области около 30 украинских БПЛА. Губернатор Сергей Меликов наградил его медалью «За проявленное мужество». Беспилотники были запрограммированы на атаку по ракетоносцам и другим самолетам ВС РФ.

В борьбе с беспилотниками военные в зоне СВО, а также обычные жители регионов применяют самые различные способы, прибегая даже к подручным средствам. О том, как украинские БПЛА сбивали лопатой, голыми руками, головой и даже мешком с продуктами — в материале URA.RU.

Водитель сбил 30 дронов

Дагестанец Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим в Иркутской области незамедлительно блокировать взлеты беспилотников, которые запускали из фуры для ударов по местному аэродрому. Атака была совершена 1 июня. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью «За проявленное мужество». «Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных Сил», — сказал Меликов.

Продолжение после рекламы

Испугался за семью и сбил БПЛА из ружья

Истории, как россияне сбили БПЛА, услышав их звук ночью на даче, неоднократно появлялись в сети Фото: Илья Московец © URA.RU





В марте в Московской области 52-летний бывший военнослужащий по имени Александр проснулся ночью на даче из-за звука беспилотников, которые летели в сторону города Озеры, где живут его близкие. Мужчина вышел из дома, подождал, пока дроны пролетят за пределами жилой зоны, после чего вооружился своим гладкоствольным ружьем 12-го калибра, загруженным картечью, и выстрелил, но попасть удалось не с первого раза. После удачной попытки беспилотник ВСУ взорвался над жилым домом, а его обломки упали на прилегающее поле. Известно, что в этот момент мужчина был на костылях — незадолго до этого он сломал ногу.

Разведчик сбил дрон зарядом дроби

Другой случай произошел уже в ДНР. Игорь Айваседо, разведчик-сапер 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным Дерзкий сбил БПЛА Украины из охотничьего ружья и тем самым спас сослуживцев у поселка Троицкого. По словам Дерзкого, он и его товарищи передвигались группой в сторону поселка. Сам Дерзкий был замыкающим. В какой-то момент он услышал звук FPV-дрона. «Я обернулся, а он уже пикировал в мою сторону. Когда он был в метрах 30 от нас, я достал гладкоствольное ружье 12-го калибра, заряженное дробью. Поразил цель», — рассказал военнослужащий.

Забил дрон лопатой

В 2023-м украинский дрон приземлился рядом с окопом, где укрывались от снарядов ВСУ российские военные. Один из них, взяв в руки саперную лопату нанес по беспилотнику не менее трех сильных ударов, а затем поддел его и отшвырнул в сторону. Благодаря действиям военнослужащего ВС РФ, ему и его напарнику удалось выбраться из окопа и перебраться в другое место незамеченными. «С лопатой против БПЛА. Суровый русский воин на передовой зарубил лопатой подлетевший беспилотник ВСУ. И один в поле воин, если он по-русски скроен!» — прокомментировал тогда произошедшее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.





Обезвредил палкой

Весной 2025-го в зоне СВО российский военнослужащий сумел остановить украинский дрон, используя лишь подручное средство — палку. Военнослужащий шел среди деревьев, когда дрон начинал сближение. Солдат мгновенно среагировал и с помощью подручного средства вывел беспилотник из строя. Дрон задымился, а мужчина ушел из этой местности.

Экс-полицейский сбил дрон из ружья

По словам мужчины, сбить дрон ему помог опыт работы в полиции Фото: Илья Московец © URA.RU





Во время массированной атаки беспилотников на Подмосковье бывший полицейский Александр сбил один из дронов выстрелом из ружья, чтобы не допустить его пролета к городу. В это время он был на даче. «Один пролетел, я в него стрельнуть не успел. У меня было всего четыре заряда картечи. <...> Во второй промахнулся, но, соблюдая меры безопасности, потому что беспилотники все-таки шли над населенным пунктом, над деревней. Я старался их приложить в поле. В итоге третий беспилотник мне удалось сбить: выстрел — и сразу взрыв», — рассказал он «Известиям». Его опыт в полиции помогли обращаться с оружием и сделать точный выстрел ночью.

Продолжение после рекламы

Сбил БПЛА головой и выжил

В 2024-м в зоне СВО дрон-камикадзе ВСУ медленно и низко кружил над российским военным. Однако боец не испугался: как только дрон приблизился к нему максимально близко, он резко ударил его головой. Беспилотник отлетел и взорвался. Когда рассеялся дым, мужчина спокойно ушел в лесополосу.





Снайпер сбил из винтовки

Военные в зоне СВО часто сбивают дроны с помощью выстрелов Фото: Илья Московец © URA.RU





В июне 2024-го в Минобороны РФ сообщили, что снайпер из арктического соединения группировки войск «Днепр» сбил ударный FPV-дрон ВСУ. Дрон был направлен в сторону российских позиций на Херсонском направлении. Сбить его удалось с помощью винтовки. «Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям», — сообщили тогда в ведомстве.

Схватил дрон голыми руками

Мужчина по фамилии Гроза смог поймать дрон руками в Новой Москве. 49-летний мужчина несколько дней наблюдал за тем, как квадрокоптер кружит над его участком, где была стройка. Дождавшись, когда устройство максимально снизится, схватил его руками. Беспилотник он передал полицейским, которые сразу стали искать владельца.

Сбил дрон мешком с продуктами

Российский боец смог сбить дрон мешком, в котором хранилась еда Фото: Илья Московец © URA.RU





Летом 2023-го в Забайкалье представитель казачества с позывным Тунгус смог подбить украинский дрон мешком с продуктами. Тунгус увидел дрон издалека и подождал, когда тот приблизится к нему. Когда БПЛА подлетел ближе, тот размахнулся и швырнул в него упаковку с сухим пайком. «Наш смекалистый доброволец присел в траве. И птичка, видимо, его на несколько секунд потеряла, продолжая медленно лететь вперед. Тут казак резко встал. Что стало полной неожиданностью для оператора дрона», — рассказал тогда губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава региона отметил, что бойца наградили медалью «За отвагу».