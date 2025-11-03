Губернатор ЛНР Пасечник: дроны ВСУ ударили по механическому цеху, начался пожар
Дроны ВСУ нанесли удар по топливно-энергетическим объектам, заявил Пасечник
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 3 ноября ВСУ осуществили серию ударов с использованием 60 беспилотников по двум муниципальным образованиям ЛНР. Основной целью противника стали объекты топливно-энергетической отрасли, сообщил губернатор региона Леонид Пасечник. Так, два дрона поразили промышленный объект, что привело к возгоранию механического цеха и кровельной части административного корпуса. Жертв и пострадавших удалось избежать.
«Под ударом оказалась территория шахты в Ровеньках. В результате атаки двух БпЛА произошло возгорание механического цеха и кровли административного здания. К счастью, обошлось без жертв. <...> В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены более 60 БпЛА», — написал Пасечник в telegram-канале.
Работа предприятия была восстановлена — утром 3 ноября, первая смена горняков приступила к выполнению производственных обязанностей. Кроме того, в Краснодонском муниципальном округе удару подверглась нефтебаза. В результате атаки получили повреждения две емкости для хранения нефтепродуктов. Сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать очаг возгорания.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 64 украинских беспилотников в ходе ночных операций над территорией нескольких регионов России. Наибольшее количество аппаратов было ликвидировано над Ростовской и Саратовской областями — по 29 единиц. Кроме того, четыре дрона были перехвачены в воздушном пространстве Волгоградской области. По одному беспилотнику уничтожено над Белгородской областью и Ставропольским краем.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.