Губернатор ЛНР Пасечник: дроны ВСУ ударили по механическому цеху, начался пожар

Дроны ВСУ нанесли удар по топливно-энергетическим объектам, заявил Пасечник Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 3 ноября ВСУ осуществили серию ударов с использованием 60 беспилотников по двум муниципальным образованиям ЛНР. Основной целью противника стали объекты топливно-энергетической отрасли, сообщил губернатор региона Леонид Пасечник. Так, два дрона поразили промышленный объект, что привело к возгоранию механического цеха и кровельной части административного корпуса. Жертв и пострадавших удалось избежать.

«Под ударом оказалась территория шахты в Ровеньках. В результате атаки двух БпЛА произошло возгорание механического цеха и кровли административного здания. К счастью, обошлось без жертв. <...> В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены более 60 БпЛА», — написал Пасечник в telegram-канале.

Работа предприятия была восстановлена — утром 3 ноября, первая смена горняков приступила к выполнению производственных обязанностей. Кроме того, в Краснодонском муниципальном округе удару подверглась нефтебаза. В результате атаки получили повреждения две емкости для хранения нефтепродуктов. Сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать очаг возгорания.

