Reuters: импорт российский нефти в Индию не сократился несмотря на давление США

03 ноября 2025 в 15:56
Индия нарастила импорт российской нефти перед новыми санкциями США

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Объем поставок российской нефти в Индию продолжил рост в октябре, достигнув 1,48 млн баррелей в сутки, несмотря на усиление давления со стороны Вашингтона. Однако с ноября ожидается сокращение закупок из-за новых американских ограничений.

«Импорт российской нефти не сократится до 21 ноября», — заявил аналитик Kpler и OilX в разговоре с Reuters. По данным мониторинговых платформ, октябрьский импорт немного превысил сентябрьские показатели (1,44 млн б/с ).

Индийские нефтеперерабатывающие компании уже начали приостанавливать новые заказы на российскую нефть. Крупнейшие игроки рынка, включая Reliance Industries и Mangalore Refineries, полностью прекратили закупки, активно ища альтернативы на спотовых рынках.

Эксперты отмечают, что часть компаний рассматривает возможность работы с российскими производителями, не попавшими под санкции. Тем не менее ноябрь станет переломным месяцем для российско-индийского нефтяного сотрудничества.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, обеспечивая около трети импорта энергоносителя в страну. Индия, являясь третьим по величине потребителем нефти в мире, зависит от импорта более чем на 85 процентов и закупает нефть в более чем 30 странах, однако российская нефть остается наиболее конкурентоспособной по цене.

