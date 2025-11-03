Заслуженного артиста РФ Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище
Меньщиков похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков был похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили журналисты. Церемония прощания с артистом прошла 3 ноября в Большом фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Мероприятие продолжалось приблизительно два часа.
«Меньщиков похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллей актеров. Рядом упокоены народный артист РСФСР Валерий Усков и народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко», — пишет ТАСС.
На церемонии прощания главный режиссер театра Анатолий Шульев выступил с прощальным словом. Он от метил, что Меньщиков был настоящим человеком театра и его все очень любили. «На таких людях держится театр: соль своей жизни они проживают в нем и незаметно его укрепляют. Спасибо вам за службу», — заявил Шульев.
На церемонии прощания также присутствовали заслуженные артисты РФ Светлана Йозефий, Михаил Васьков и Елена Сотникова, народный артист России Евгений Князев, а также представители молодого поколения труппы Театра им. Вахтангова. Сотникова отметила, что для Анатолия Меньшикова наибольшую ценность представляла работа на сцене, независимо от масштаба роли. Также и Михаил Васьков выступил со словами признательности в адрес своего коллеги. Вынос гроба с телом артиста из здания театра сопровождался продолжительными аплодисментами.
