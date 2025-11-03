Заслуженного артиста РФ Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище

Меньщиков похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков был похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили журналисты. Церемония прощания с артистом прошла 3 ноября в Большом фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Мероприятие продолжалось приблизительно два часа.

«Меньщиков похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллей актеров. Рядом упокоены народный артист РСФСР Валерий Усков и народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко», — пишет ТАСС.

На церемонии прощания главный режиссер театра Анатолий Шульев выступил с прощальным словом. Он от метил, что Меньщиков был настоящим человеком театра и его все очень любили. «На таких людях держится театр: соль своей жизни они проживают в нем и незаметно его укрепляют. Спасибо вам за службу», — заявил Шульев.

