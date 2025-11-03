Маркетплейсы в России будут работать с ИИ, как в Китае
Российские маркеплейсы будут использовать для развития опыт Китая
Фото: Илья Московец © URA.RU
Россия использует китайский опыт развития электронной торговли, чтобы поддержать рост экономики. Встреча председателя правительства Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна 3 ноября прошла в Ханчжоу — столице маркетплейсов Поднебесной, развитие торговли партнеры считают одним из приоритетов сотрудничества. Российские Ozon и Wilberries отличаются от китайских Alibaba и Taobao, однако Москве интересны китайские технологии, например, внедрение ИИ в работу торговых онлайн-площадок, говорят эксперты.
Ханчжоу — столица китайской провинции Чжэцзян, население города — около 12 млн человек. Сегодня он известен, в частности, как один из центров цифровой экономики КНР. В нем находятся офисы многих высокотехнологичных компаний. В Ханчжоу расположена штаб-квартира Alibaba Group — китайского гиганта электронной коммерции, владеющего платформами AliExpress, TaoBao, Tmall и другими.
Встреча глав правительств России и Китая прошла в 30-й раз
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Во встрече в узком составе, помимо главы правительства, приняли участие вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак и Юрий Трутнев, а также несколько министров. Мишустин во вступительном слове назвал премьера Госсовета КНР Ли Цяна своим «дорогим другом», поблагодарив за теплый прием всей российской делегации.
Этот город стал символом богатой истории и современного развития Китая, отметил премьер. И вспомнил китайскую поговорку: «на небесах есть рай, а на земле Ханчжоу».
«Сегодня мы проводим юбилейную тридцатую встречу глав правительств России и Китая. Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех уровней исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», — заявил премьер.
Ханджоу не только считается столицей китайских маркетплейсоа, но и может похвастаться озером, входящим в список ЮНЕСКО
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Российское правительство обеспечивает развитие торговли с Китаем, расширяя структуру товарооборота, сказал премьер. Особое внимание уделяется расширению инвестиционного взаимодействия, также стратегический характер приобрело сотрудничество в сфере энергетики. В промышленности создаются новые совместные производства и технологические альянсы. В области транспорта увеличиваются объемы грузоперевозок и расширяется трансграничная инфраструктура, продолжил Мишустин.
Китай — крупнейший для России внешнеэкономический партнер, причем доля доллара в торговых расчетах между странами уже опустилась до уровня статистической погрешности, уточнил премьер-министр.
Товарооборот продукции АПК за девять месяцев этого года прибавил 15%. Растет и туристический поток, чему теперь способствует и безвизовый режим . В РФ учится более 50 тысяч китайских студентов, а в вузах КНР — более 20 тысяч российских. Между странами формируется инфраструктура для совместных инновационных проектов, рассказал Мишустин.
Россия сотрудничает с Китаем практически во всех сферах
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Российский премьер обратился еще к одной китайской поговорке: «взаимное доверие — краеугольный камень дружбы». Это и понимание общих интересов помогают двум странам вместе двигаться вперед, эффективно решая поставленные задачи, резюмировал Мишустин, пригласив Ли Цяна в Москву.
В Китай с Михаилом Мишустиным приехала большая делегация, в том числе пять вице-премьеров
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
По итогам встречи Михаил Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике. В их присутствии члены делегаций поставили подписи еще под рядом документов. Они касаются, например, таможенного регулирования, гуманитарного сотрудничества, ветеринарного и фитосанитарного надзора, а также космической сферы.
Встречи глав правительств России и Китая проходят регулярно каждый год, и нынешняя — уже тридцатая. Это показывает стабильность и высокий уровень отношений, которые развиваются по всем направлениям, говорит заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. По его словам, повестка таких переговоров не конъюнктурная, хотя из-за геополитики появляются особые вопросы — как развивать сотрудничество в условиях санкций.
Ханчжоу выбрали местом встречи из-за важности сотрудничества в сфере IT
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
«У России и Китая пять межправительственных комиссий — по энергетике, приграничному сотрудничеству, гуманитарным связям, инвестициям, а также комиссия по подготовке регулярных встреч премьер-министров. Российская делегация широкая, только вице-премьеров в ней пятеро. Обсуждаются все направления взаимодействия, включая логистику, инфраструктуру, космос, и, конечно, большое внимание уделяется искусственному интеллекту и в целом IT-сфере», комментирует Санакоев.
Ханчжоу выбран местом встречи именно потому, что в центре внимания двух стран вопросы взаимодействия в области высоких технологий. Это город, где базируются штаб-квартиры крупных технологических компаний Китая, во взаимодействии с которыми заинтересован российский бизнес, подчеркнул эксперт. В частности, в Ханчжоу находится головной офис Alibaba Group — лидера электронной торговли КНР.
Ли Цяна ждут в ноябре в Москве на встрече глав правительств ШОС
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Китай — важный партнер в направлениях, связанных с цифровой экономикой, отмечает профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве Борис Славин. Его опыт в России однозначно будет использоваться, и этому способствуют власти РФ, считает он.
«Опыт Китая интересен тем, что страна использовала маркетплейсы как один из инструментов, с помощью которых укрепила суверенитет своей экономики. В России электронная торговля тоже сделала большой рывок вперед, в каком-то смысле мы уже не уступаем КНР и можем тоже с ней поделиться своими наработками.
Одна из перспективных тем — интеграция цифровых валют в электронную торговлю», — сказал эксперт.
Маркетплейсы группы Alibaba и другие китайские площадки работают и на российском рынке. Они занимают свои ниши, но не входят в число крупных игроков. Российским же лидерам электронной торговли эти компании не столько конкуренты, сколько партнеры — Ozon и Wildberries продают часть товаров в кооперации с китайскими платформами, заказывая их из Поднебесной и отправляя российским покупателям, объяснил Славин.
Россия тоже добилась успехов в электронной торговле и может поделиться опытом, говорят эксперты
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В вопросах регулирования маркетплейсов, как и в целом цифровой среды, Россия идет по своему пути, ища золотую середину между политикой Китая, который активно использует ИИ для определения социального рейтинга граждан, и Европы, ограничивающей распознавание лиц и работу рекомендательных систем, добавил Славин. В любом случае, ИИ очень интересен России для ускорения развития экономики.
В России нормативная база вокруг электронной торговли только формируется, говорит зампред комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. С октября следующего года вступит в силу закон о платформенной экономике, но Госдума и правительство продолжают работать над совершенствованием регулирования.
«Главная цель — учесть интересы всех, кто задействован в этой сфере. Кроме самих маркетплейсов, это производители, селлеры, владельцы пунктов выдачи заказов, люди, которые работают в этой системе, и конечно, покупатели. Работа продолжается, и наверняка до октября следующего года, когда вступит в силу закон, будут какие-то дополнительные изменения», — резюмировал Кирьянов.
