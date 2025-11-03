Маркетплейсы в России будут работать с ИИ, как в Китае

Российские маркеплейсы будут использовать для развития опыт Китая Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия использует китайский опыт развития электронной торговли, чтобы поддержать рост экономики. Встреча председателя правительства Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна 3 ноября прошла в Ханчжоу — столице маркетплейсов Поднебесной, развитие торговли партнеры считают одним из приоритетов сотрудничества. Российские Ozon и Wilberries отличаются от китайских Alibaba и Taobao, однако Москве интересны китайские технологии, например, внедрение ИИ в работу торговых онлайн-площадок, говорят эксперты.

Ханчжоу — столица китайской провинции Чжэцзян, население города — около 12 млн человек. Сегодня он известен, в частности, как один из центров цифровой экономики КНР. В нем находятся офисы многих высокотехнологичных компаний. В Ханчжоу расположена штаб-квартира Alibaba Group — китайского гиганта электронной коммерции, владеющего платформами AliExpress, TaoBao, Tmall и другими.

Встреча глав правительств России и Китая прошла в 30-й раз Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Во встрече в узком составе, помимо главы правительства, приняли участие вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак и Юрий Трутнев, а также несколько министров. Мишустин во вступительном слове назвал премьера Госсовета КНР Ли Цяна своим «дорогим другом», поблагодарив за теплый прием всей российской делегации.

Продолжение после рекламы

Этот город стал символом богатой истории и современного развития Китая, отметил премьер. И вспомнил китайскую поговорку: «на небесах есть рай, а на земле Ханчжоу».

«Сегодня мы проводим юбилейную тридцатую встречу глав правительств России и Китая. Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех уровней исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», — заявил премьер.

Ханджоу не только считается столицей китайских маркетплейсоа, но и может похвастаться озером, входящим в список ЮНЕСКО Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российское правительство обеспечивает развитие торговли с Китаем, расширяя структуру товарооборота, сказал премьер. Особое внимание уделяется расширению инвестиционного взаимодействия, также стратегический характер приобрело сотрудничество в сфере энергетики. В промышленности создаются новые совместные производства и технологические альянсы. В области транспорта увеличиваются объемы грузоперевозок и расширяется трансграничная инфраструктура, продолжил Мишустин.

Китай — крупнейший для России внешнеэкономический партнер, причем доля доллара в торговых расчетах между странами уже опустилась до уровня статистической погрешности, уточнил премьер-министр.

Товарооборот продукции АПК за девять месяцев этого года прибавил 15%. Растет и туристический поток, чему теперь способствует и безвизовый режим . В РФ учится более 50 тысяч китайских студентов, а в вузах КНР — более 20 тысяч российских. Между странами формируется инфраструктура для совместных инновационных проектов, рассказал Мишустин.

Россия сотрудничает с Китаем практически во всех сферах Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российский премьер обратился еще к одной китайской поговорке: «взаимное доверие — краеугольный камень дружбы». Это и понимание общих интересов помогают двум странам вместе двигаться вперед, эффективно решая поставленные задачи, резюмировал Мишустин, пригласив Ли Цяна в Москву.

В Китай с Михаилом Мишустиным приехала большая делегация, в том числе пять вице-премьеров Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

По итогам встречи Михаил Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике. В их присутствии члены делегаций поставили подписи еще под рядом документов. Они касаются, например, таможенного регулирования, гуманитарного сотрудничества, ветеринарного и фитосанитарного надзора, а также космической сферы.

Встречи глав правительств России и Китая проходят регулярно каждый год, и нынешняя — уже тридцатая. Это показывает стабильность и высокий уровень отношений, которые развиваются по всем направлениям, говорит заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. По его словам, повестка таких переговоров не конъюнктурная, хотя из-за геополитики появляются особые вопросы — как развивать сотрудничество в условиях санкций.

Продолжение после рекламы

Ханчжоу выбрали местом встречи из-за важности сотрудничества в сфере IT Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

«У России и Китая пять межправительственных комиссий — по энергетике, приграничному сотрудничеству, гуманитарным связям, инвестициям, а также комиссия по подготовке регулярных встреч премьер-министров. Российская делегация широкая, только вице-премьеров в ней пятеро. Обсуждаются все направления взаимодействия, включая логистику, инфраструктуру, космос, и, конечно, большое внимание уделяется искусственному интеллекту и в целом IT-сфере», комментирует Санакоев.

Ханчжоу выбран местом встречи именно потому, что в центре внимания двух стран вопросы взаимодействия в области высоких технологий. Это город, где базируются штаб-квартиры крупных технологических компаний Китая, во взаимодействии с которыми заинтересован российский бизнес, подчеркнул эксперт. В частности, в Ханчжоу находится головной офис Alibaba Group — лидера электронной торговли КНР.

Ли Цяна ждут в ноябре в Москве на встрече глав правительств ШОС Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Китай — важный партнер в направлениях, связанных с цифровой экономикой, отмечает профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве Борис Славин. Его опыт в России однозначно будет использоваться, и этому способствуют власти РФ, считает он.

«Опыт Китая интересен тем, что страна использовала маркетплейсы как один из инструментов, с помощью которых укрепила суверенитет своей экономики. В России электронная торговля тоже сделала большой рывок вперед, в каком-то смысле мы уже не уступаем КНР и можем тоже с ней поделиться своими наработками.

Одна из перспективных тем — интеграция цифровых валют в электронную торговлю», — сказал эксперт.

Маркетплейсы группы Alibaba и другие китайские площадки работают и на российском рынке. Они занимают свои ниши, но не входят в число крупных игроков. Российским же лидерам электронной торговли эти компании не столько конкуренты, сколько партнеры — Ozon и Wildberries продают часть товаров в кооперации с китайскими платформами, заказывая их из Поднебесной и отправляя российским покупателям, объяснил Славин.

Россия тоже добилась успехов в электронной торговле и может поделиться опытом, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В вопросах регулирования маркетплейсов, как и в целом цифровой среды, Россия идет по своему пути, ища золотую середину между политикой Китая, который активно использует ИИ для определения социального рейтинга граждан, и Европы, ограничивающей распознавание лиц и работу рекомендательных систем, добавил Славин. В любом случае, ИИ очень интересен России для ускорения развития экономики.

В России нормативная база вокруг электронной торговли только формируется, говорит зампред комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. С октября следующего года вступит в силу закон о платформенной экономике, но Госдума и правительство продолжают работать над совершенствованием регулирования.

Продолжение после рекламы