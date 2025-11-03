Echo: Бельгия может лишиться правительства из-за помощи Киеву

Бельгия может лишиться правительства из-за помощи Киеву, заявил Барт де Вевер Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер намерен уже 6 ноября обратиться к королю бельгийцев Филиппу с заявлением об отставке. Причиной этого стала неспособность правящей коалиции достичь консенсуса по федеральному бюджету королевства на 2026 финансовый год объемом 10 миллиардов евро, в котором предусматриваются расходы на поддержку Киева в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщает издание Echo.

«Федеральное правительство соберется в понедельник в полдень ограниченным составом, чтобы возобновить работу над бюджетом. Премьер-министр Барт де Вевер должен представить новое предложение своим заместителям после индивидуальных встреч с ними на прошлой неделе», — говорится в материале.

Так, федеральным властям необходимо согласовать государственный бюджет на предстоящий год объемом 10 миллиардов евро, однако достичь договоренности об источниках финансирования пока не удается. Де Вевер настаивает на повышении налога на добавленную стоимость, сокращении расходов на здравоохранение и социальное обеспечение, в том числе на существенном урезании выплат по безработице и пособий по длительным больничным листам. В то же время другие партии правительственной коалиции выступают с альтернативными предложениями, в частности, с инициативой повышения налогов для состоятельных граждан.

В результате достичь договоренности по бюджету, в котором также планируется предусмотреть не менее одного миллиарда евро на помощь Киеву, не представляется возможным, что грозит Бельгии серьезными проблемами. В частности, стране угрожает неконтролируемый рост процентной ставки по ее значительному внешнему долгу, который составляет около 250% к валовому внутреннему продукту (свыше 1,551 триллиона евро).